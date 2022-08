Top of the Top Sopot Festival 2022. Mery Spolsky w staniku, Kayah w szlafroku, Michał Szpak w kapturze... (ZDJĘCIA)

W czwartkowy wieczór punktualnie o godzinie 20 rozpoczął się kolejny dzień T op of the Top Sopot Festival . Dwa poprzednie wieczory dostarczyły festiwalowiczom wielu emocji, i to niekoniecznie tych pozytywnych . Głośnym echem odbił się występ Margaret , który został okrzyknięty przez słuchaczy "chlubnym" mianem "masakry". Ich uwadze nie uszła także drobna wpadka Kasi Wilk.

Dzień po średnio udanym wykonie Margaret miała sposobność, żeby zatrzeć po sobie złe wrażenie i udowodnić, że w rzeczywistości potrafi śpiewać. Oprócz autorki hitu "Thank You Very Much" na scenie pojawili się także zbojkotowana przez fotoreporterów Kayah, Michał Szpak, Agnieszka Chylińska, Bovska, Mery Spolsky, Nick Sinckler czy Mrozu. Do Patrycji Markowskiej na estradzie dołączył jej ojciec Grzegorz, dla którego był to ponoć jeden z ostatnich występów w karierze.