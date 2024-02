Jerzego Stuhra zapytano na antenie TVP, "czym jest porażka". Aktor wspomniał o wypadku pod wpływem alkoholu

ad1 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 13 Odpowiedz

Może ktoś z potępiających wie, ile promili alkoholu we krwi miał Sthur? Może to trochę rozjaśni niektórym umysł. Pisowcy zrobili pokazówkę, robiąc z niego przestępcę, bo otwarcie krytykował ich działania. Jakoś Duda go nie ułaskawił, za to Kamiński i Wąssik doświadczyli podwójnego ułaskawienia. Przetrzyjcie oczy, puknijcie się w głowę, zanim coś napiszecie