Syn Kayah i Rinke Rooyensa spędził święta w willi Joanny Przetakiewicz! Roch ma już 24 lata (ZDJĘCIA)

abc 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

No cały Holender jak po ojcu tylko w lepszej wersji... I ten Rinke to chyba jedyny co mogl się nią skusić W Polsce - bo kazdy wie, ze jest interesowna, gra itd. A swoją drogą Przetakiewicz oprocz tej zbotoksowanej, wypchanej Wejhertowej (bo to ona chyba tam stoi) i synow ich dziewczyn i matki to chyba nie ma zadnych innej rodziny i tzw "przyjaciol" ktorzy tlumnie zjezdzają dla lansu na jej imprezy... no ale trafil swoj na swego. To pokazuje ile jest w tych wszystkich imprezach na bogato POKAZOWKI I LANSU...