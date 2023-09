Syn Krzysztofa Ibisza spotyka się z aktorką znaną z serialu "Sexify"? Pochwalili się WSPÓLNYMI ZDJĘCIAMI

Krzysztof Ibisz jest dumnym ojcem trzech synów. W ubiegłym roku wiecznie młody prezenter Polsatu i jego żona Joanna powitali na świece pierwszą wspólną pociechę, małego Borysa. Małżeństwo gwiazdora z Anną Nowak-Ibisz zaowocowało narodzinami ich 17-letniego dziś syna Vincenta. Ibisz jest również ojcem dorosłego już Maksymiliana, którego mamą jest Anna Zejdler. Najstarszy potomek prezentera przyszedł na świat w 1999 roku i obecnie jest w trakcie studiów. Maksymilian, który na co dzień używa nazwiska matki, kształci się w kierunku aktorskim na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Ibisz dość chętnie pokazuje syna w mediach społecznościowych - niedawno na Instagramie relacjonował na przykład wspólny wypad do Kopenhagi.