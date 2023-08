Krzysztof Ibisz zwiedza Danię z 24-letnim synem. Fani komplementują: "WYGLĄDACIE JAK BRACIA" (FOTO)

Krzysztof Ibisz jest ojcem trzech synów . Najmłodszy, Borys, urodził się we wrześniu ubiegłego roku. 58-letni prezenter jest również tatą Vincenta , który jest owocem związku z Anną Nowak-Ibisz . Z kolei Maksymilian — pierworodny Ibisza i jego pierwszej żony, Anny Zejdler, ma już 24 lata. Aktualnie studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i często pojawia się u boku taty.

Starszy syn kształci się w kierunku aktorskim. Myślę, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Chociaż byśmy mówili, że to trudny i niewdzięczny zawód, to oni będą wykonywać zawód aktorski. Może będą dziennikarzami, tego nie wiem. Maks chce komentować sport, może będzie to robić. Na pewno gdzieś to będzie w tej medialnej sferze — wyznał Krzysztof Ibisz w rozmowie z Jastrząb Post.