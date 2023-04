Joanna Ibisz zapytana o różnicę wieku w związku. Jest młodsza od Krzysztofa o 27 lat. "Są momenty, kiedy..."

Joanna Ibisz to trzecia żona Krzysztofa Ibisza . Dzieli ich aż 27 lat różnicy wieku, jednak nigdy nie stanowiło to dla nich przeszkody. Świetnie się rozumieją, dobrze im się układa i dochowali się synka. Podobno powoli myślą też o kolejnym dziecku.

Joanna Ibisz o początkach związku z Krzysztofem

Trenerka, z którą trenowałam, znała Krzysztofa. Zaczęliśmy rozmawiać, bo on akurat ćwiczył. Zrobił dobre wrażenie, pozytywne. Rozmawialiśmy o jodze. (…) Nie wiem, czy był zainteresowany, czy udawał zainteresowanie, ale rozmawialiśmy o jodze bikram. I w sumie to jakoś się to potem potoczyło – wspomina Joanna Ibisz.