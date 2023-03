30-letnia Joanna Ibisz słodzi 58-letniemu "Krzysiowi": "Pokazał mi fajne podejście do niektórych spraw" (WIDEO)

We wtorek odbyła się impreza "Dobre życie by Ibisz" zapowiadająca nowy projekt prezentera i jego żony. Wydarzenie, na którym nie zabrakło specjalnie przygotowanej ścianki, przyciągnęło samych eventowych wyjadaczy.

Krzysztof Ibisz udzielił wspólnego wywiadu z żoną. Zdradzili, czym dla nich jest dobre życie

Pojawił się i sam Krzysztof Ibisz, któremu towarzyszyła oczywiście Joanna. W rozmowie z Pudelkiem świeżo upieczeni rodzice opowiedzieli m.in. o tym, czym dla nich jest dobre życie.

Dla nas są to takie małe, codzienne rzeczy, nawyki, które od siebie czerpiemy. Na przykład ja Krzysiowi pokazałam codzienną medytację, Krzyś mi fajne podejście do niektórych rzeczy i spraw. Myślę, że się w tym uzupełniamy - zaczęła 30-latka, słodząc 58-latkowi.

Dobre życie to jest - tak odniosę do siebie - młodość. Bo dobre nawyki powodują, że żyjesz lepiej, długo i w dużej sprawności - dodał Krzysztof.

Krzysztof Ibisz o wpływie żony na swoją wieczną młodość

Państwo Ibisz wyznali, że to właśnie pasja do dobrego życia ich połączyła. Następnie ze wspólnych zainteresowań zrodził się projekt. Joanna zapytana zaś o to, czy to właśnie dzięki niej gwiazdor uznawany jest za "polskiego Benjamina Buttona", odparła skromnie:

Jak my się poznaliśmy, to Krzyś już był wiecznie młody. Ja to mogę teraz tylko podtrzymywać - wyjaśniła.

58-latek nie omieszkał się wtrącić:

Ma wpływ, dlatego że dobry związek to wellbeing, dobrostan, o którym mówimy - powiedział, nie chcąc umniejszać ukochanej.

Ibiszowie ujawniają, czy podczas pracy nad wspólnym projektem dochodziło do kłótni

Zdradzili, czy podczas wspólnej pracy dochodziło między nimi do pewnych spięć. Okazuje się, że nie zawsze było kolorowo.

Na tym polega dobry związek, że te rzeczy czasem wychodzą i żeby nad tym pracować. Nie zawsze jest więc pięknie i różowo. Ale właśnie o to chodzi, by w tych trudnych momentach porozmawiać i dojść do sedna sprawy i naprawić rzeczy, które były powodem zgrzytu - wytłumaczyła Joanna.

W rozmowie z reporterką Pudelka para otworzyła się także na temat wspólnej pociechy, syna Borysa. Posłuchajcie.

