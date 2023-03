Magdalena Stępień, Sylwia Bomba i inni wspierają Krzysztofa i Joannę Ibiszów na premierze ich projektu (ZDJĘCIA)

"Dobre życie by Ibisz" to najnowszy projekt Krzysztofa Ibisza, w którym to rozmawia ze znanymi personami o "dobrym życiu". Jak czytamy na stronie wydarzenia - powstał on we współpracy z "pierwszym wodorowym SPA w Europie". To właśnie we wnętrzach uzdrowiska prezenter będzie przeprowadzał swoje wywiady. W rolę prowadzących wcielą się zarówno Krzysztof Ibisz, jak i Joanna Ibisz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Małgorzata Socha, Dorota Gardias, Tomasz Kammel i Beata Pawlikowska.