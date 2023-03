Tak mieszkają Krzysztof Ibisz z żoną. Wnętrza w zabytkowej kamienicy robią wrażenie (ZDJĘCIA)

nikki 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

CDC powiedziało, że wykorzysta dane śledzenia do „oceny zachowań w domu według godziny (tj. analizy godziny policyjnej) poprzez zbadanie odsetka urządzeń mobilnych w domu w określonym czasie”. Dane można również zintegrować z innymi informacjami „w celu zapewnienia kompleksowego obrazu przemieszczania się/podróżowania osób podczas pandemii COVID-19 w celu lepszego zrozumienia obowiązkowych nakazów pozostania w domu, zamknięcia firm, ponownego otwarcia szkół i innych niezwiązanych interwencji farmaceutycznych w stanach i miastach”. Pod nagłówkiem „potencjalne przypadki użycia” danych CDC stwierdziło, że można je wykorzystać do próby powiązania przymusowych zamknięć barów i restauracji z infekcjami COVID-19 i wskaźnikami śmiertelności, a także do oceny wpływu stanu ograniczenia bliskiego kontaktu między osobami poza domem. Dane mogą być również wykorzystywane do monitorowania przestrzegania obowiązkowych lub zalecanych kwarantann po przyjeździe z innego stanu oraz do badania korelacji wzorców mobilności i skoków liczby przypadków COVID-19 w obiektach takich jak kościoły, koncerty i sklepy spożywcze. Umożliwiłoby to również zbadanie ograniczeń w poruszaniu się, takich jak godziny policyjne, w celu wykazania „wzorców” i „zgodności” – stwierdzają umowy. O umowach informował wcześniej portal Vice News, ale serwis opublikował tylko zrzut ekranu z jednej strony. Łącznie umowy obejmują 71 stron. Obie zostały podpisane w 2021 roku.