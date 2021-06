Syn Krzysztofa Krawczyka WSPOMINA MATKĘ w serii nocnych wpisów: "Kochałem i kocham ją najbardziej na świecie"

Yyyyyy 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

On się nie zachowuje jak dorosły, czy to przez ten wypadek, czy przez brak rodziny? Dziwnie się na to patrzy, jakby nie ogarnial życia. Wiem, że jest chory, ale niepełnosprawni często pracują i sprzataja swoje domy, a on jakby nie umiał funkcjonować w życiu. A jednak miał dwie żony, więc chyba jest normalny. Może to depresja? Dziwna ta cała rodzinna sytuacja. Na pewno ojciec po tym wypadku był mu coś winien, ja bym się povzuwala, gdybym kogoś tak załatwiła, nawet obcego.