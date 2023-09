Syn Krzysztofa Skiby "ciepło" o macosze i jej oświadczeniu: "W wypowiedziach tej pani trudno doszukać się PRAWDY"

W rozmowie z jednym z serwisów Tytus Skiba odniósł się do oświadczenia Karoliny Kempińskiej, w którym nazwała jego matkę "pochłoniętą nienawiścią" i zarzuciła jej utrudnianie kontaktu z synami Krzysztofa Skiby. 26-latek jasno dał do zrozumienia, co sądzi o swojej nowej macosze.