Syn Macieja Kurzajewskiego zmienił nazwisko, bo "chciał ODCIĄĆ SIĘ OD RODZINY"? Miał NIE ZAPROSIĆ Pauliny Smaszcz na swój ślub

Od kilku miesięcy w mediach nieustannie pojawiają się kolejne doniesienia na temat Pauliny Smaszcz oraz jej relacji z byłym mężem, Maciejem Kurzajewskim. Duża w tym zasługa samej "kobiety petardy", która regularnie obrzuca ojca swoich dzieci oskarżeniami oraz dzieli się ze światem coraz to nowymi rewelacjami na temat ich małżeństwa czy szczegółów rozwodu i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie zamierza składać broni. Ostatnio, w podcaście Femi TALK, celebrytka zapowiedziała na przykład, że będzie "grozić palcem" byłemu mężowi nawet... w trumnie.

Syn Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego zmienił nazwisko

Choć synowie Smaszcz i Kurzajewskiego konsekwentnie milczą na temat medialnego konfliktu między rodzicami, ostatnio jeden z nich znalazł się w samym centrum zainteresowania rodzimych mediów. Mowa tu o starszym potomku byłych małżonków, 25-letnim Franciszku. Plejada ustaliła bowiem, że pociecha "kobiety petardy" i prezentera TVP nie nosi już nazwiska "Kurzajewski". Według informacji serwisu mieszkający na co dzień we Włoszech Franciszek miał przyjąć nazwisko żony, którą poślubił w 2021 roku i dziś nazywa się Franciszek Vaccari.

W mediach zdążyły już także pojawić się doniesienia na temat rzekomych przyczyn zmiany nazwiska przez syna Smaszcz i Kurzajewskiego. Jak poinformował serwis Plotek, powołując się na swojego informatora, Franciszek miał podjąć wspomnianą decyzję po to, by... odciąć się od najbliższych.

Paulina Smaszcz ma złe relacje z synową? Celebrytka miała nie zostać zaproszona na ślub starszego syna

Warto dodać, że we wrześniu ubiegłego roku Paulina Smaszcz poinformowała o ślubie Franciszka i jego ukochanej za pośrednictwem Instagrama. Celebrytka opublikowała wówczas na swoim profilu czarno-białą fotografię, na której można było zobaczyć jej potomka oraz jego świeżo upieczoną żonę w ślubnych kreacjach. "Kobieta petarda" kilkakrotnie publicznie zachwycała się również synową. Pod koniec stycznia celebrytka pochwaliła się na przykład w sieci wspólnym zdjęciem Juliana, Franciszka oraz Laury. W dołączonym do fotografii opisie nazwała zaś synową "niesamowitą, pełną ciepła, piękna i wrażliwości". W lutym Smaszcz relacjonowała także na Instagramie wspólny wypad na zakupy z pochodzącą z Werony ukochaną starszego syna.

"Kobieta petarda" wspominała też o Franciszku i jego żonie podczas niedawnej instagramowej transmisji na żywo. Zapytana o świąteczne plany celebrytka zdradziła wówczas, że być może wraz z mamą wybierze się na Boże Narodzenie do Włoch. Wspomniała także tajemniczo o "najpiękniejszym prezencie", który otrzyma w nadchodzącym roku - przez co internauci zaczęli spekulować, że wkrótce zostanie babcią.

Nie mogę wam zdradzić takiej tajemnicy, bo na 50. urodziny 8 lutego w przyszłym roku będę miała najpiękniejszy prezent, jaki w ogóle jest na świecie. Ale nie mogę nic powiedzieć, bo to jest tajemnica. I po prostu albo z mamą pojedziemy do Franka i do Laury, mojej cudownej synowej, do Włoch, do jej rodziny - mówiła pod koniec listopada.