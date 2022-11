Paulina Smaszcz zapowiada przeprowadzkę i tajemniczo ogłasza: "W przyszłym roku będę miała NAJPIĘKNIEJSZY PREZENT, jaki w ogóle jest na świecie"

Paulina Smaszcz w ostatnich tygodniach bez wątpienia nie daje o sobie zapomnieć. "Kobieta petarda" nieustannie raczy polskie media sensacyjnymi wyznaniami i kolejnymi oskarżeniami wymierzonymi w byłego męża, Macieja Kurzajewskiego. W czwartek celebrytka postanowiła po raz kolejny otworzyć się przed swoimi obserwatorami, tym razem w formie instagramowej transmisji na żywo.

Odpowiadając na pytania fanów, Paulina Smaszcz ponownie poruszyła temat rzekomego "wydania" przez Kurzajewskiego psa Bono. Celebrytka zdradziła m.in., że podarowała byłemu mężowi owczarka w prezencie i sporo za niego zapłaciła. Przy okazji wyjaśniła również, dlaczego po rozstaniu nie zabrała pupila do siebie.

Paulina Smaszcz zapowiada przeprowadzkę

Podczas instagramowego live'a Smaszcz opowiedziała także nieco o swoich planach na przyszłość. Dyskutując z fanami, celebrytka wyznała na przykład, że planuje przygarnąć kolejnego pupila. Zanim jednak celebrytka powita w swych progach kolejnego mopsa, czeka ją przeprowadzka oraz sprzedaż mieszkania o powierzchni 140 mkw, na którego kupno zaciągnęła ponoć pokaźny kredyt.

Muszę wam powiedzieć, że czeka na mnie czarny mopsik, ale najpierw się przeprowadzę. Sprzedaję to duże mieszkanie, bo bez sensu jest, żebym mieszkała w 140 metrach. Wzięłam ogromny kredyt, żeby to mieszkanie w ogóle kupić. Więc je sprzedaję i dopiero, jak się przeprowadzę, to trzeci piesek do mnie dołączy, bo mam nadzieję, że może będę miała przy małym mieszkanku mały ogródek - wyznała.

Paulina Smaszcz opowiedziała o planach na Święta

Podczas instagramowej transmisji Paulinę Smaszcz zapytano także, jak celebrytka planuje spędzić nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. "Kobieta petarda" nie ukrywała, iż z pewnością będzie celebrować gwiazdkę w rodzinnym gronie. Przy okazji zdradziła, że w nadchodzącym roku czeka ją wyjątkowa niespodzianka.

Na pewno będzie moja mama, bo mój tata nie żyje i na pewno przyjedzie do mnie moja mama i właśnie zaraz przybywa Franek. Nie mogę wam zdradzić takiej tajemnicy, bo na 50. urodziny 8 lutego w przyszłym roku będę miała najpiękniejszy prezent, jaki w ogóle jest na świecie. Ale nie mogę nic powiedzieć, bo to jest tajemnica. I po prostu albo z mamą pojedziemy do Franka i do Laury, mojej cudownej synowej, do Włoch, do jej rodziny - zapowiedziała.

Niestety okazuje się, że w tym roku celebrytka nie zasiądzie do świątecznego stołu z młodszym z synów. Julek w związku ze stypendium spędzi bowiem gwiazdkę za granicą.

Julek spędza święta w Holandii, dlatego, że ze względu na stypendium, które ma, jest zobowiązany spędzić święta ze swoją rodziną holenderską, u której mieszka, w miejscowości, w której chodzi do szkoły. Także Julka po raz pierwszy w życiu nie będzie ze mną na święta, ale my z moją mamą albo pojedziemy do Franka albo zorganizujemy tak, że oni przyjadą do nas, ale w każdym razie będziemy. No i oczywiście z moimi psiakami - dodała.

Paulinę Smaszcz tajemniczo mówi o "najpiękniejszym prezencie". Internauci mają pewne teorie

Uwagę niektórych internautów w szczególności zwróciła zapowiedziana przez Smaszcz urodzinowa niespodzianka. Choć celebrytka nie zdradziła na jej temat zbyt wiele, jej obserwatorzy zdążyli już wysnuć w tej kwestii własne teorie. Niektórzy są przekonani, że "kobieta petarda" wkrótce zostanie babcią.

Pewnie tym prezentem będzie dzidziuś u syna; Zostanie Pani babcią - komentowali słowa celebrytki użytkownicy w trakcie transmisji.

