Syn Michała Wiśniewskiego zmienił fryzurę! Fani oceniają: "Nick Carter". Odważnie? (FOTO)

Michał Wiśniewski niebawem po raz szósty zostanie ojcem. Piąta żona lidera zespołu Ich Troje jest bowiem w zaawansowanej ciąży. Dla Poli Wiśniewskiej również będzie to szósty raz, jak zostanie mamą. Poza małym Falco , którego doczekała się z gwiazdorem w 2021 roku, wychowuje czwórkę dzieci z poprzedniego związku.

Xavier Wiśniewski idzie w ślady rodziców

Najstarszą pociechą Michała Wiśniewskiego jest Xavier - owoc relacji piosenkarza z Mandaryną. Pierworodny byłych małżonków, który ma już 20 lat, postanowił pójść w ślady znanych rodziców, w związku z czym zarówno tańczy, jak i śpiewa. By w pełni skupić się na robieniu tego, co kocha, rzucił nawet studia.

Xavier Wiśniewski zmienił wizerunek. Postawił na odważną fryzurę

W noc z czwartku na piątek Xavier wypuścił nowy utwór. O tym fakcie nie omieszkał poinformować swojej instagramowej publiczności. Wrzucił więc kilka nowych zdjęć, pod którymi napisał: "Presja. Północ", co odnosi się do tytułu rapowego kawałka i pory, o której pojawił się w serwisie YouTube. Jednakże bardziej niż piosenka 20-latka uwagę zwraca jego odmieniony wizerunek. Na opublikowanych przez niego fotografiach widzimy, że zmienił uczesanie i kolor włosów. Co prawda nie przefarbował się na czerwono jak jego znany tata, ale nieco się nim inspirował. Na głowie początkującego rapera możemy oglądać blond z jasnym odcieniem różu.