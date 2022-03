Xavier Wiśniewski ujawnia, jak na wieść o RZUCENIU STUDIÓW zareagowali rodzice: "Nie byli zadowoleni"

Poszedłem na studia i nie miałem tego, że faktycznie chcę na nich zostać. Chciałem zobaczyć, z czym one się mają. Nie byłem zbytnio określony, gdzie dokładnie chcę iść i na jaki kierunek, ale pomyślałem, że pójdę zobaczyć, jak to wygląda. Mamy czasy covidu, ja studiowałem zaocznie, więc ciężko to porównać, bo większość czasu siedzieliśmy w domu nawet na tych studiach - narzeka na specyficzny czas i zaznacza, że nie wyklucza powrotu do studiowania: