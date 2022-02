Xavier Wiśniewski o PIĘCIU żonach i PIĘCIORGU dzieciach ojca: "CZASEM SAM SIĘ GUBIĘ"

zyczliwa 25 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

michal majac tyle kasy --tam kiedys-- i celebryctwo czy chcial czy nie chcial musial brac za zony ogarniete kobitki i to owocuje, madre kobiety dobrze rozegraly caly ten paczlowrkowy miszmasz, albo wiedza jak rozmawaic z mediami, bo jednak spokoj dzieci i rodzin jest najwazniejszy a nie jak sie rodzina kloci , michal mial juz tyle klopotow i prblemow ze media sie najadly i chwala calej tej gromadce ze jakos sie na poziomie szacunku trzyma dobrze i sobie radza, niech napisza jakis scenariusz ksiazke tasiemiec, bo to by bylo lepsze od kardiaszianek i zarobili by troche he he