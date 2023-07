Syn Piotra Gąsowskiego wystąpi w "Twoja twarz brzmi znajomo". Prezenter reaguje na zarzuty o nepotyzm i zwraca się do hejterów: "***** Was!"

Gdy na początku roku Katarzyna Skrzynecka została zwolniona z "Twoja twarz brzmi znajomo", Piotr Gąsowski w geście solidarności postanowił odejść z programu. Jakby tego było mało, z show pożegnał się również syn prezentera. Jakub Gąsowski miał być uczestnikiem 18. edycji "TTBZ", jednak ze względu na ojca, w ostatniej chwili zrezygnował.

Jak się jednak okazało, po kilku miesiącach pierworodny Piotra Gąsowskiego zmienił zdanie. Z ustaleń Pudelka wynika, że Kuba pojawi się w najnowszym sezonie hitowego programu Polsatu.

Piotr Gąsowski staje w obronie syna

W związku z tymi doniesieniami w sieci zaroiło się od komentarzy. Pojawiły się również i takie, w których internauci wytykają Piotrkowi nepotyzm. Prezenter zdecydował się nie zostawiać oskarżeń bez reakcji i popełnił obszerny wpis, w którym stanął w obronie zarówno siebie jak i syna

Już wiecie, że mój syn Kuba, będzie uczestnikiem mojego ukochanego programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Oprócz miłych reakcji pojawiają się też, co nie jest dla mnie zaskoczeniem, różne plotki i pomówienia… Radzę nie czytać tych bzdur! Nie ma w nich ani jednego słowa prawdy, a przede wszystkim… życzliwości! - zaczął pod ich wspólnym zdjęciem, następnie odnosząc się do wydarzeń sprzed kilku miesięcy:

Kiedy odchodziłem z programu, Kuba był w składzie poprzedniej edycji. Zdecydował się jednak nie brać w niej udziału ze względu na mnie! Powiedział, iż źle by się w tych okolicznościach czuł. I Kuba odmówił! Honorowo! Pokazał, że ma tzw. cojones! I to była tylko i wyłącznie jego decyzja! Jestem z niego dumny, gdyż wiem, co to dla młodego człowieka znaczyło! - wyjaśnia wyraźnie rozemocjonowany 59-latek.

Piotr Gąsowski odpiera zarzuty o nepotyzm

W dalszej części Gąsu przekonuje, że nie maczał palców w tym, że jego pociecha dostała się do show:

Dostał się do tego programu z castingu, bez mojej wiedzy! Było to jego marzenie! Pisanie bądź mówienie w tym przypadku o nepotyzmie jest idiotyczne, krzywdzące, niegodziwe i nieuzasadnione! I bardzo chamskie! Ja nawet żałuję, że on nigdy nie chciał ode mnie żadnej zawodowej pomocy. Nigdy! - grzmi, w końcu odnosząc się do drugiego podejścia Kuby do "Twarzy":

Kiedy dostał drugą propozycję wzięcia udziału w programie, osobiście go namawiałem, aby ją przyjął. Żeby szedł za swoimi marzeniami. Nie chciałem, żeby moje decyzje ograniczały jego decyzje. Byłoby to niesprawiedliwe, gdyż Kuba musi iść swoją drogą!

Piotr Gąsowski o "Twoja twarz brzmi znajomo" i hejterach

Piotr zdradził także, jakie są jego aktualne odczucia względem show:

Jeśli chodzi o mój stosunek do programu, to nadal jest bardzo serdeczny, podobnie jak nadal ambiwalentny jest mój stosunek do niektórych zmian, które w nim zaszły, lecz to jest chyba oczywiste i naturalne. Z całego serca, życzę wszystkim uczestnikom i pracującym przy "Twarzy", wielu twórczych i osobistych radości i wzrostu słupków oglądalności - wyjaśnia, a następnie zwraca się do syna:

Tobie Kuba, żebyś pięknie wystąpił, żebyś miał cudowną przygodę, żebyś się rozwijał, i żebyś wytrzymał insynuacje złych ludzi i prowokacje obciachowych portali! Rób synu swoje! Ku chwale rodziny! - pisze wzniośle, na koniec dodając:

PS A dla hejterów mam delikatne przesłanie: ***** Was!

