Syn sędzi prowadzącej sprawę powiązaną z Jeffreyem Epsteinem został ZASTRZELONY! "Zabójca przebrał się za kuriera"

Epstin Epstinem... Ale kto pisał ten artykuł?! Pudel... :( 1. "brytyjskiego księcia Andrzeja", a przepraszam amerykański książę Andrzej też jest? 2. "umarł w więzieniu" - nie wziął i nie umarł. Sugestia: zmarł albo został znaleziony martwy. 3. "budzi wątpliwości" - sugestia "budzi wiele wątpliwości" albo jest wątpliwa. 4. "nakłanianie nieletnich do seksu" - nakłanianie do nierządu bądź prostytucji. One nie były nakłaniane tylko gwałcone. 5. "załatwiającej bogatym spotkania(...)" - organizującej 6. "Biznesom i finansowym powiązaniom" - że co? biznesowym powiązaniom (w każdy biznes wpisane są kwestie finansowe = a masło jest maślane) 7. "Sędzią prowadzącą rozprawy w tej konkretnej sprawie ma być(...)" - Sędzią prowadzącym tę konkretną sprawę... 8. "Kule strzelca dosięgły też męża(...)" - a sprawiedliwość dosięgnie nas wszystkich. Sugestia: Pocisk trafił również męża Salas. 9. "Amerykańskie media donoszą jednak, że atak na sędzię Salas nie musi być koniecznie związany(...)" - o matko! Usunąć "jednak" i zmienić na "niekoniecznie jest związany ze sprawą Epstina." Wiem, że to nie jest New York Times ale zawsze przyjemnie było czytać wasze donosy. Teraz zwyczajnie razi brak umiejętności posługiwania się językiem polskim. Korektorem / redaktorem już nie jestem - ale za sprawdzenie jednego tekstu wezmę 10 zł. Uwaga: Sprawdziłam tylko jeden tekst, dorywczo... :D Miłego dnia!