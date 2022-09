Szahira z "Hotelu Paradise" też mocno schudła. Przed programem ważyła 93 kilogramy: "Byłam taka UTYTA" (FOTO)

Jesteśmy pięk... 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Dostała się do programu i spełniła swoje marzenie. No i super! Niech korzysta na maksa, nie przejmując się jak wygląda, bo w końcu za coś ją tam wzięli! Widocznie xs nie jest głównym wymogiem! Odpuśćmy sobie, najważniejsze jak my się ze sobą czujemy! Szkoda życia, nerwów i zdrowia, na zatruwanie sobie głowy opiniami czy ocenami innych! Sama się tego uczę, ale wygrana walka z rakiem pokazała mi co jest naprawdę w życiu ważne, a co koniec końców nie ma żadnego znaczenia... <3