Szalona noc Natalii Janoszek: szampan, tańce i nowe koleżanki (ZDJĘCIA)

Natalia Janoszek ubiegły rok z pewnością nie zaliczy do udanych. Jak dobrze pamiętamy, Krzysztof Stanowski postanowił przeanalizować karierę polskiej celebrytki w Bollywood i prędko okazało się, że tak naprawdę żadnej kariery nie ma. Sprawa ma dalej toczyć się już w sądzie, a jaki będzie finał - zobaczymy. Wielu myślało, że po takiej aferze nie ma szans, by Janoszek wróciła do show-biznesu. Stało się jednak inaczej, a to poniekąd za sprawą nowego show Playera "Królowa przetrwania".