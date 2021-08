Szalone stylizacje Ralpha Kaminskiego, gwiazdy Fryderyków i... kuzyna Michała Szpaka (ZDJĘCIA)

Nieoczekiwane "zbliżenie" artystów zwróciło uwagę całej Polski na 30-letniego wokalistę z Jasła, który zadbał o to, by na czwartkowej gali nikt nie przeszedł obok niego obojętnie. Znany ze słabości do oryginalnych strojów i estetyki rodem z lat 70. Ralph przybył na wydarzenie w białej sukni, którą uzupełnił rękawiczkami z licznymi pierścionkami oraz fantazyjnym nakryciem głowy.