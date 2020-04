Szalone życie Berniego Ecclestone'a - 89-latka, który spodziewa się dziecka

1w2 2 godz. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

Przychodzi 90- latek do lekarza i mówi, że jego młoda, nowa żona jest w ciąży. A lekarz na to, wie pan mój znajomy myśliwy, pojechał na polowanie ale zamiast strzelby zabrał parasol. Wyszedł na niego niedźwiedź, on strzelił z parasola, niwdźwiedź padł martwy. Co pan na to ? 90-latek na to, niemożliwe, ktoś musiał strzelać z boku. Lekarz: NO WŁAŚNIE!