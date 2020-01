Karol Strasburger żali się w śniadaniówce: "Według niektórych największym problemem jest to, o ile moja żona jest ode mnie młodsza..."

Keight 1 godz. temu zgłoś do moderacji 112 16 Odpowiedz

Karol, a czego się spodziewałeś? Duża różnica wieku zawsze będzie gorącym tematem, bo trudno wyjaśnić, ze komuś zdrowemu podoba się jak na nim leży stary dziad/baba. I to nie hejt, tylko zdrowo rozsądkowe podejście. Nikt mi nie wmówi, ze za tym kryje się miłość. Jeśli już babka chce mieć bogatego kolesia, to nie może wziąć młodego? Bierze starego, bo tylko taki się zainteresuje. Faceci to takie proste konstrukcje. Tez taki myśli, ze ona zakochana... oj panowie, panowie, życzę Wam mądrej starości 😋