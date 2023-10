Szczegóły rozwodu Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Dziennikarze dotarli do dokumentów

Kilka miesięcy temu ujawniono, że Douglas Nunes złożył pozew rozwodowy w jednym z kalifornijskich sądów. Od tego czasu Joanna Krupa i jej mąż przebywali w separacji . Rodzice 4-letniej Ashy pozostali w przyjacielskich stosunkach i ze względu na dziecko nadal spędzają ze sobą dużo czasu. Wspomniane zachowanie wywołało spekulacje, jakoby mieli do siebie wrócić, ale Nunes i Krupa po prostu udowodnili, że można się rozstać w zgodzie.

We wtorek amerykańskie media przekazały, że Joanna i Douglas sfinalizowali rozwód . Jak podaje portal "TMZ" , rodzice zdecydowali się na wspólną opiekę prawną, choć ustalenia w sprawie opieki fizycznej nie zostały ujawnione. Krupa i jej mąż zrezygnowali również z płacenia alimentów oraz nie zamierzają dzielić majątku.

Ujawniono szczegółowe ustalenia w sprawie rozwodu Joanny Krupy i Douglasa Nunesa

Dziennikarzom portalu "ShowNews" udało się dotrzeć do wspomnianych dokumentów rozwodowych, z których wynika, że Nunesa reprezentowała znana prawniczka rozwodowa, Michelle Lyn Gibson, natomiast matka Ashy zrezygnowała z adwokata. Okazuje się, że, co ciekawe, para w dokumentach podała to samo miejsce zamieszkania.