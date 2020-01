Szczęśliwa Dominika Tajner ekscytuje się nowym związkiem: "Jestem ZAKOCHANA! Nowy Rok zaczął się cudownie"

Wrzesień 85 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Po co kogoś takiego obserwować? Poważnie pytam. Na prawdę ludzie się jarają tym, że ktoś, np taka pani znana z tego, że schudła, dała czerwonemu i ma nie do końca jasna sytuację z bańką kredytu (nie wiem w jakiej kolejności) wrzucił na insta zdjęcie z wakacji i piszą do niego jak do starego przyjaciela, że super i na prawdę im to sprawia radość, że jemu tak fajnie pod palmą? Trzeba być na prawdę bardzo samotnym, żeby pisać do obcych ludzi jak do znajomych, bo się nie ma nikogo innego. Z tych wszystkich soszjali to chyba tylko Twitter jakiś tam poziom trzyma, bo są tam całe tony ironii i złośliwości, ale takiego zidiocenia i plastikowej przyjaźni jak na IG czy FB tam nie uświadczysz.