Dominika Tajner zmieniła status na Facebooku. Od teraz jest... "W ZWIĄZKU"

Afag 3 godz. temu zgłoś do moderacji 75 6 Odpowiedz

Dziwny to był związek, ona taka pszaśna duża kobieta, bez gustu, bez luzu i charyzmy. On wyluzowany cwaniak robiący z siebie nastoletnią gwiazde. No jak to się miało udać? Oni nie mieli ze sobą nic wspólnego, kompletnie.