Szczęśliwa Mama June czule wita ukochanego wychodzącego... Z WIĘZIENIA (ZDJĘCIA)

Ludzie! Przypomniało mi się, jak w 2014 Maff kłamała 2 tygodnie, że jej ukradli telefon wywołując u siebie burze komentarzy. A była to reklama iCloud!!!! Ludzie jej współczuli, szukali sprawców ( które zdjęcia rzekomo pozyskała z reklamowanej chmury), zapewniała, ze podjęła kroki prawne!!! Po 2 tygodniach medialnego rozgłosu jakby nigdy nic ogłosiła, ze to reklama i jak ważne jest trzymanie rzeczy w chmurze! MARKETINGOWY SKANDAL. Tyle dni manipulowała ludzi i pozwała by głosy współczucia nabijały followersow!! Ona jest zwykłą dziewczyną, która wstawia zdjęcia ubrań. Nie zapominajcie o tym wywyższającą kogoś na papieski piedestał. Brzydko Maff. Pamiętamy. Nie oglądajcie tego filmu, ani nie komentujcie ich profili! Tylko na to czekają i się cieszą. Wymyślili reklamę, która nie wyglada jak reklama a wieść się niesie. Paskudne.