Szczęśliwa mama Maja Hyży pozuje w kostiumie kąpielowym MIESIĄC PO PORODZIE! Fani: "SZOK! Wyglądasz fenomenalnie"

Obserwując na przestrzeni ostatnich tygodni poczynania Mai Hyży, można łatwo dojść do wniosku, że piosenkarka przeżywa obecnie renesans swojej kariery. W powrocie byłej małżonki obecnego męża Agnieszki de domo Popielewicz do tabloidowych rubryk niezwykle ważną rolę odegrał jej poród sprzed miesiąca i poprzedzająca go dokumentacja ciąży.