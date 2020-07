Dumna Maja Hyży rozpływa się nad córką: "Moje całe życie". "Fani" komentują: "Twoje życie to chyba WSZYSTKIE DZIECI" (FOTO)

kkk 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Pamiętam kiedy bylam dzieckiem, dziadek zawsze pilnował, by każdy z odwiedzających wnuków spędził u niego tyle samo czasu na kolanach, dostał tyle samo zaskórniaków itd. Wiedziałam,że jestem jego ulubienicą, wychowałam się w tym domu, jednak pamiętam jego słowa- by każdemu okazać względy i dać to odczucie że kocha każde z wnucząt, jakie by nie było, bo nigdy nie powinno się dzieciom okazywać tego, że jedno jest mniej ważne od drugiego. Mój dziadek był mądrym człowiekiem...