Świeżo upieczona mama Maja Hyży bawi się z córką podczas "spontanicznej" sesji na ulicach Warszawy

I przez takie cos czuje sie nieudolna matka :( ja przez pierwszy miesiac bylam ciagle zmeczona, prysznic bralam co drugi dzien i sie do tego zmuszalam, a ona pieknie umalowana, ubrana, jak te kobiety to robia. Czy ze mna cos jest nie tak, ja pol roku po pordzie dalej nie m sily sie malowac :/