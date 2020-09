Szczupła jak przecinek Karolina Szostak pokazuje, jak wygląda bez makijażu (FOTO)

Karolina dostarczała nam też wielu emocji, romansując z "bajecznie bogatym" Vladem , który, jak się okazało, ma żonę. Finalnie ukraiński przystojniak nie okazał się "tym jedynym", a Szostak na nowo rozpoczęła poszukiwania partnera, z którym mogła by mieć dziecko. Dobitnie podkreśliła ten fakt na okładce jednego z kobiecych pism.

Z braku lepszych pretekstów do pisania na temat Karoliny, postanowiliśmy pochylić się nad jej nowym zdjęciem w lustrze. Jakby to określiła Kinga Rusin, celebrytka jest "szczupła jak przecinek" i zachwyca naturalnym pięknem. Karolina pozowała w lustrze zupełnie bez makijażu, co w dzisiejszych czasach może być uznawane za "odważne".