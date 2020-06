Zirytowana Karolina Szostak odpowiada internautom komentującym jej wygląd: "Już NIE MAM SIŁY się tłumaczyć" (FOTO)

Karolina Szostak już od dłuższego czasu skutecznie udowadnia, że utrata wagi może być świetnym pretekstem do udanej medialnej kariery. Cztery lata temu dziennikarka schudła 30 kilogramów i od momentu utraty wagi cieszy się statusem pełnoprawnej celebrytki. Z czasem Szostak wyrosła na naczelną polską specjalistkę od odchudzania, ma już nawet na koncie kilka książek na temat utraty wagi i zdrowego odżywiania.

W sobotę Karolina postanowiła podzielić się z fanami kolejnym zdjęciem, tym razem wykonanym w lustrze windy. Niestety, jej obserwatorzy po raz kolejny mieli pewne uwagi co do wyglądu celebrytki.

Kto to? Za bardzo pomajstrowałaś przy twarzy - dodała inna użytkowniczka.

Niezły filtr, zero podobieństwa - wytknął jej inny.

Tym razem Karolina postanowiła włączyć się do dyskusji.

Drodzy hejterzy, jeżeli ktoś ma aparat na zęby, to może działać na wygląd twarzy, a że pani Karolina ma bardzo chudą twarz, to widać do jeszcze bardziej - zauważył fan.