Szczuplutka Adele ZACHWYCA nienaganną figurą na kameralnym koncercie w obserwatorium kosmicznym (ZDJĘCIA)

Świat muzyki aż skręca się z niecierpliwości w oczekiwaniu na 19 listopada. To właśnie wtedy Adele ma wydać swoją 4. solową płytę w karierze zatytułowaną po prostu 30. Z tej okazji brytyjska piosenkarka wzięła udział w specjalnym programie One Night Only poprowadzonym przez Oprah Winfrey, który za dwa tygodnie ma zostać wyemitowany na antenie CBS TV.