SZOK I NIEDOWIERZANIE: Agata Kulesza na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Agata Kulesza jest obecnie na tym etapie kariery, kiedy to wszystko może, a niczego nie musi. Nie ma potrzeby pojawiać się na byle jakiej ściance, bo i tak znakomicie zdaje sobie sprawę, że zarówno reżyserzy, jak i widzowie tak łatwo o niej nie zapomną. Gdy więc już robi wyjątek i pojawia się na premierze projektu, przy którym sama nie pracowała, a więc nie jest kontraktowo zobowiązana do brania udziału w promocji, trudno, aby nie przyciągnęło to naszej uwagi.