Szokujące metamorfozy uczestników "Survivor Romania"! Tak się zmienili po 4 miesiącach na bezludnej wyspie...

Jak poradzić sobie z wyrzutami sumienia? Powinnam iść do psychologa? Już jestem psychicznie wykończona. Myślę codziennie o rzeczach, które zrobiłam swoim zwierzętom z powodu mojej niewiedzy. Moze powiecie że przesadzam,ale miałam nawet myśli samobójcze,ze skoro zgotowałam im taki los to sama powinnam umrzeć. Kocham zwierzęta i mam je odkąd byłam dzieckiem. Moi nieodpowiedzialni rodzice nigdy mnie nie uczyli jak się nimi zajmować. Tzn nie zrozumcie mnie źle, moja mama też od zawsze kocha zwierzęta, ale jej wiedza kończyła się na tym co powiedzieli w zoologu. A mój ojciec miał totalnie wszystko gdzieś, byleby zajmować się zwierzętami. Nieważne jak. Nikt mi nie pokazał jak. Rezultatem jest to, że trzymalam biednego szczura w pojedynkę, w klatce nie miał żadnych hamaczkow, wyposażenia, praktycznie nic, podchodzilam do niego ale gryzł, więc nawet go nie wyciągałam bo w zoologicznym pan powiedział mojej mamie, że są szczury które tego nie lubią i są agresywne. Powiedział że ten nasz taki jest ,a moja mama uwierzyła. Ja jako dziecko też. Szczury to inteligentne zwierzęta, straszne życie mu zgotowalam:( całe życie sam w małej pustej przestrzeni :(2. Trzymalam świnke morska w za małej klatce i SAMĄ. W zoologu sprzedali mi klatkę mówiąc że jest dobra dla świnki, okazała się klatka nawet nie dla chomika! (przy obecnych standardach), dawałam jej ziarna i chleb bo powiedzieli że tak swinka piluje zeby. O obcinaniu paznokcii mowy nie było, biedna świnka, nie wyobrażam sobie jak ja łapki bolały:(. Z klatki też nie wychodziła,bo wydawało się nam ze nie lubi,bo się nie ruszała po wyciągnięciu jej. Nie wiedziałam też że są weterynarze od gryzonii:( Tak żyły 3 świnki morskie, które miałam w moim mlodym życiu. Szczurka miałam tylko jednego ale zanim go wzielam z zoologicznego umarly mi 4 szczury zaraz po kupnie (tak do kilku dni od zakupu), facet w zoologicznym powiedział mojej mamie ze to pewnie dlatego ze mamy ps#, a szczury mają słabe serce i nie uwierzycie... Moja mama w to uwierzyła.... Troche obwiniam mame,ale bardziej siebie. Powinnam była wcześniej się tego dowiedzieć. Gdy skończyłam szkołę średnią, wyprowadziłam się i sama zaczęłam żyć na swój koszt, doedukowalam się na temat zwierząt. Teraz mam 2 świnki morskie i robię wszystko by miały jak najlepiej i próbuje odpokutowac, ale wciąż myślę o tym jakie życie zgotowalam poprzednim zwierzętom i jak patrzę gdy moje świnki popcornuja i się cieszą , albo ze próbowaly praktycznie każdego jedzenia i żyją w dwójkę w klatce 200cm i mają nieograniczony wybieg to ciągle pojawiają mi się w głowie zwierzęta nad którymi się znecalam. Ma ktoś podobnie? Jak sobie z tym poradzić?