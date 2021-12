Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Russel Crowe… - tak się zmienili przez lata gentlemani Hollywood! (ZDJĘCIA)

Hollywood nazywane jest często "fabryką snów". Aktorzy i aktorki z całego świata marzą o tym, by trafić do tego magicznego świata filmu i spełnić marzenia o wielkiej karierze. Aby to osiągnąć, trzeba mieć nie tylko talent, ale i sporo szczęścia.

Jednego i drugiego nie zabrakło mężczyznom, których kariery wzięliśmy dziś pod lupę. Ich drogi do Hollywood były różne. Przykładowo Ben Affleck zaczynał od rólki w reklamie jednej z sieci fast foodów, potem były produkcje telewizyjne i filmy, w których pomijano go nawet w napisach końcowych. Dopiero pod koniec lat 90. Ben zaczął być doceniany i wystąpił w kilku filmowych hitach, które zbudowały jego pozycję w branży.

Gdy mowa o gwiazdorach Hollywood, nie sposób nie wymienić Leonardo DiCaprio. On również zaczynał od reklam i epizodów. Przełomem okazały się role w "Co gryzie Gilberta Grape’a" oraz "Romeo i Julia", po których okrzyknięto go "złotym chłopcem" Hollywood. Leo długo czekał na swojego Oscara i żartowano już nawet, że się nie doczeka, ale pięć lat temu otrzymał w końcu upragnioną statuetkę.

Keanu Reeves to kolejny wielki aktor, który jest uwielbiany nie tylko za talent, ale i dobre serce. Gwiazdor udziela się charytatywnie i zaskakuje skromnością. Aktualnie można go oglądać w nowej części "Matrixa".

W Hollywood karierę z powodzeniem robią też aktorzy brytyjscy, np. Jude Law, który dla aktorstwa porzucił szkołę. Z kolei Liam Neeson jako młody chłopak uprawiał boks i grał w piłkę nożną. Zainteresowanie sceną przyszło, gdy nauczyciel angielskiego zaproponował mu główną rolę w szkolnym przedstawieniu. Pierce Brosnan jako 15-latek występował w cyrku jako... połykacz ognia. Gdyby wtedy ktoś powiedział mu, że kilkanaście lat później zostanie filmowym Jamesem Bondem, pewnie by nie uwierzył.

Na przestrzeni lat każdy z tych aktorów przeszedł sporą metamorfozę. Zaczynali jako utalentowani, "nieopierzeni" chłopcy z głową pełną marzeń, a dziś są gentlemanami z dużym dorobkiem i - co tu kryć - milionami na koncie. Wiele świetnych filmów z ich udziałem znajdziecie w Player.pl.

Zobaczcie, jak się zmienili przez lata. Są jak wino?

