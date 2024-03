Szpital zgłosił próbę kradzieży danych Kate Middleton ze sporym opóźnieniem. Klinice grozi wielomilionowa kara, a pracownikom WIĘZIENIE

Jack 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktoś zapłacił zaangażowanym w to mnóstwo pieniędzy. Chcę pełnego publicznego dochodzenia i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej. To musi być zrobione. Jedyną rzeczą w tym kraju, z której jestem dumny, jest nasze prawo do prywatności w zakresie dokumentacji medycznej. Nie chcę, żeby inni wiedzieli. To jest przerażające na każdym poziomie. W tym szpitalu leczono wiele bardzo znanych osób, w tym rodzinę Kennedy'ego.