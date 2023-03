Szwedzka influencerka chce mieć NAJWIĘKSZE pośladki na świecie. Aby osiągnąć swój cel, 27-latka wydała majątek (ZDJĘCIA)

Szwedzka influencerka chce mieć największą pupę na świecie

Natasha Crown ma w swoich pośladkach aż pięć litrów tłuszczu

Zmotywowana influencerka postanowiła też sporo przybrać na wadze, a wszystko po to, by lekarze mogli pobrać jej tłuszcz z innych części ciała i wstrzyknąć go w pośladki. W efekcie przytyła 20 kg. Po powiększeniu pupy Crown "poprawiła też" usta, kości policzkowe i podbródek, a oprócz tego zafundowała sobie silikonowe implanty w piersiach. Choć Natasha doprowadziła do tego, że jej wygląd jest wręcz karykaturalny, 26-latka zamierza kontynuować swoją przygodę z ingerowaniem w urodę przy pomocy skalpela.