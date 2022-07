Szykowna Kate Middleton zachwyca na finale Wimbledonu, pokazując się DRUGI RAZ w tej samej kreacji (ZDJĘCIA)

Kama 24 min. temu zgłoś do moderacji 19 19 Odpowiedz

Nie rozumiem was pudelkowicze. Pod każdą publikacją o Kate są same ochy i achy, pod artykułami o A. Lewandowskiej zawsze hejt, że kim ona by była bez męża... A Kate? Kim by była? Z tym, że Ann ma chociaż własne działalności, nie siedzi na tyłku. Rolą Kate jest wyglądać, być miłą i się zawsze (niekoniecznie szczerze) uśmiechać...