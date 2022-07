Wystrojona w grochy Kate Middleton i popielaty książę William dokazują na ćwierćfinale Wimbledonu (ZDJĘCIA)

Kate Middleon i książę William właśnie zaliczyli spektakularny powrót na korty All England Lawn Tennis & Croquet Club w Londynie. Książęca para przybyła na trybuny, aby osobiście dopingować swoich faworytów podczas ćwierćfinałowych rozgrywek Wimbledonu . Paparazzi wyłowili ich z tłumu w trakcie rozgrywki pomiędzy Novakiem Djokovicem i Jannikiem Sinnerem .

Na tę specjalną okazję Kate , która jest patronką All England Lawn Tennis Club od 2016 roku, wybrała niebieską stylizację w grochy z kolekcji Alessandry Rich . W tej samej sukni księżna widziana była już podczas obchodów platynowego jubileuszu panowania królowej Elżbiety II .

William tymczasem zdecydował się na szarą marynarkę w białą kratę, do której dobrał czarne spodnie, atramentowy krawat i klasyczną białą koszulę. Aż trudno nie odnotować, że książę coraz bardziej upodabnia się do swojego ojca, co zauważa coraz więcej fanów rodziny królewskiej.