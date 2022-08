Szykowna Kendall Jenner, Khole w kombinezonie i Kim Kardashian z miniaturową torebką mkną na imprezę w Malibu (ZDJĘCIA)

Rodzina Kardashianów niejednokrotnie podkreślała w wywiadach, jak istotne dla wszystkich jej członków są więzy krwi. Trudno się w sumie tu specjalnie dziwić, biorąc pod uwagę, jak gigantyczne sumy siostry kasują za wszelkie współprace i reklamy, w których występują zespołowo. W końcu o rodzinny interes trzeba dbać. Nie było więc choćby cienia wątpliwości co do tego, że na ostatniej imprezie promującej alkohole Kendall Jenner pojawi się cała kardashianowa śmietanka.

Wydarzenie zorganizowano w SoHo House w Malibu w ostatni czwartek. Na miejscu pojawiła się rzecz jasna Kim , która dalej szaleje z platynowymi doczepami. Tym razem zaprezentowała na swych perfekcyjnych krągłościach srebrnoszary kombinezon , w jej dłoniach znalazła się natomiast malutka torebka od Balenciagi. Miętę do obcisłych krojów poczuła również Khloe , która stylówkę na Kobiętę Kota przełamała jednak oversizową kurtką w romby. Szyku zadały również Kylie oraz gwiazda wieczoru – Kendall .

Nieco mniej odświętnie zaprezentowała się niestety Caitlyn, która wspierała córkę w stylizacji godnej wypadu do centrum handlowego na przedmieściach. W nie najlepszym humorze na imprezowanie był też Justin Bieber, który w przeciwieństwie do uśmiechniętej od ucha do ucha Hailey, próbował za wszelką cenę schować się pod wielkim kapturem.