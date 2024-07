Szykowni Emmanuel i Brigitte Macron przybywają na głosowanie. Francuska Pierwsza Dama postawiła na minimalizm (ZDJĘCIA)

Anka 25 min. temu zgłoś do moderacji 30 3 Odpowiedz

Początek końca skrajnej lewicy w Europie. Nareszcie! NORMALNI ludzie mają dosć wynaturzeń, dość bzdur o niezliczonej ilości płci, dość nieustannego zapierd... na "pokrzywdzonych przez los" emigrantów, którzy niszczą zbudowany w Europie dobrobyt. Nie po to nasi dziadowi zacharowywali się, żeby teraz wszystko oddać przybyszom. Kiedys nie do pomyslenia, dziś oddajemy wszystko bez walki, w imię wyidealizowanych idei, które sa sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Ludzie chcą normalności, spokoju i nie pchania ich w wojny!!! Jeszcze 20 lat temu Francja kojarzyła się z kulturą, wspaniałym wyrafinowanym miejscem turystycznym, zabytkami, była kulturalną perełką Europy. I co się stało? Do czego doprowadzili???