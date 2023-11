Szymon Hołownia drąży sprawę kotary w Sejmie. Internautka: "Jak pan wygrał, to POPŁAKAŁAM SIĘ ZE SMUTKU". Nie pozostawił tego bez komentarza

Szymon Hołownia i tajemnicza sejmowa kotara. Jego uwagę zwrócił pewien komentarz

Na tym oczywiście nie koniec, bo Hołownia wspomniał też o tajemniczej kotarze, która pojawiła się w Sejmie za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. W nagraniu, które opublikowano na jego profilu na TikToku, wyjawił, że każdy dzień przynosi kolejne zaskoczenia, a sposoby na to, jak odgrodzić rządzących od żądnych wiedzy dziennikarzy, były niekiedy wręcz absurdalne.

Codziennie odkrywam nowe, zaskakujące rzeczy w Sejmie! To miejsce trzeba przewietrzyć. Zniknęły barierki, znikną kotary. Nie będziemy zamykać i zasłaniać się przed obywatelami - zapowiada w opisie nagrania.

Pod filmikiem pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których nie brakuje komplementów dla nowego porządku wprowadzanego przez Hołownię. Pojawił się tam też pewien wpis, który najwyraźniej przykuł jego uwagę, bo zdecydował się na niego odpowiedzieć. Internautka napisała w nim, że gdy lider Polski 2050 wygrał w głosowaniu z Elżbietą Witek, to "popłakała się ze smutku".

Serio, jak pan wygrał, to się popłakałam ze smutku - zaczęła dość posępnie. Ale teraz, jak widzę, co pan robi, to wielki szacunek, panie marszałku.