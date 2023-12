Szymon Hołownia kontynuuje "karuzelę śmiechu" w Sejmie. Tym razem WBIŁ SZPILECZKĘ Andrzejowi Dudzie

Nie wszystkim jednak odświeżona formuła posiedzeń przypadła do gustu. Niektórym nie podoba się fakt, że w przeszłości Hołownia był blisko związany z mediami i spełniał się jako osobowość telewizyjna, a do tego odnoszą się i celebryci oraz politycy.

Szymon Hołownia wbija szpilę Andrzejowi Dudzie

Szymon nieszczególnie przejmuje się krytycznymi słowami padającymi pod swoim adresem i dalej z uporem maniaka podejmuje rękawicę, gdy ktoś go sprowokuje. Czasem polityk wcale nie potrzebuje uprzedniej zaczepki, by bezceremonialnie wbić komuś szpilę. Tym razem padło na prezydenta Andrzeja Dudę. Ostatnio na Youtube'a trafił pierwszy odcinek videopodcastu Marszałka Sejmu poświęcony Sali Plenarnej ulokowanej na ulicy Wiejskiej. W prezentacji budynku 47-latkowi towarzyszył Mikołaj Kałuszko z Wszechnicy Sejmowej, który na wstępie wskazał na drzwi do Sejmu.