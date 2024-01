Szymon Hołownia zdradził, ile daje na tacę w kościele. Ma gest?

Sporym zaskoczeniem może być jednak fakt, że Szymon Hołownia, jako praktykujący katolik, dość radykalnie podchodzi do kwestii rozdziału Kościoła od państwa . Już jakiś czas temu podkreślał, że należy rozdzielić ceremonię kościelne od ceremonii państwowych, zracjonalizować wydatki na lekcje religii w szkole czy zatrzymać finansowanie Kościoła ze strony państwa. Okazuje się, że w kwestii finansowania Kościoła Hołownia ma sporo do powiedzenia...

Tyle Szymon Hołownia daje na tacę. Padły konkretne kwoty

Dość często chodzę na msze, więc te msze też są w dni powszednie, na które chodzę. Czasami daję 20 zł, czasami 50 , czasami jak rzadziej mi się zdarzy do kościoła trafić, to i 100 - stwierdził.

Chcę współfinansować ten kościół, do którego chodzę, bo on jest świetny, jest świetny ksiądz, zawsze biblijne kazania, ale on musi go ogrzać (budynek) i ja chcę się do tego dorzucić - dodał.