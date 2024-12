Tabloid donosi o POWROCIE Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami"!

No ja nie musiałam nikogo urabiać. Po prostu jak przez pół roku przed Andzi powrotem z macierzyńskiego i trefnym raportem rocznym robiłam raporty miesieczne, kwartalne i tzw year end estmation to ani razu nie otrzymałam żadnej uwagi, prośby o korektę czy dosłanie czegokolwiek. I nie miałam żadnych pomagierów czy asystentów. Po prostu siedziałam póki nie zrobiłam i nie sprawdziłam kilka razy. A następnego dnia ze spokojnym sumieniem przychodziłam na 10tą, oczywiście jeśli nie było nic innego pilnego do zrobienia. Nie pracowałam codziennie od 11stej do 14stej a jak jechałam na szkolenie to brałam że sobą firmowego laptopa, bez problemu odpalałam go w hotelu wchodziłam na swoją skrzynkę emailową i sprawdzałam czy nic się nie wykrzaczyło. I zarabiałam 1200 zł.