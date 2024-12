Maciej Pela wspomina początki z Agnieszką Kaczorowską i przyznaje, że ZDRADZALI ówczesnych partnerów: "Oboje byliśmy w związkach"

Pelaciek sie splakal dopiero jak jemu zrobiono to samo co on poprzedniej partnerce 😅 Moralnosc Kalego. 😅jakos nie wspolczuje. Nawet to ze niby przyznaje sie do bledu a tak naprawde robi to tylko po to zeby pograzyc Kaczorowka, ze „ona to TEZ” polazuje ze to tylko krokodyle lzy. A to turne po gazetach i mediach gorsze niz u Hakiela. Na co on placze? Raz na wozie raz pod wozem wg takich ludzi jak ty czyli moralnosci Kalego