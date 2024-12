Agnieszka Kaczorowska opowiada o kulisach ODEJŚCIA OD MĘŻA i wyznaje: "Pewne rzeczy zaczęły się dziać w moim życiu dwa lata temu" (WIDEO)

Niech każdy w swoim życiu postępuje tak jak uważa, nikt za nas życia nie przeżyje, jeśli tak postanowiła to co obcym ludziom, którzy jej nie znajà a ona ich jest do tego, jeśli będzie żałować to będzie, jeśli nie to nie. Patrzcie na siebie, swoje rodziny i przestańcie oceniać wybory obcych ludzi, o których nic nie wiemy!