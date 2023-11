Tabloid dotarł do nieślubnych córek Mieczysława Hryniewicza? Aktor zabiera głos: "Czasem mądrość polega na tym, żeby o czymś NIE MÓWIĆ"

Mieczysław Hryniewicz zapisał się w pamięci widzów jako Włodek Zięba w serialu "Na Wspólnej" , w którego wciela się już od dwóch dekad. Choć przez lata nie słynął ze skandali czy zawirowań w życiu prywatnym, które towarzyszyły wielu jego kolegom, to wkrótce może się to zmienić. Wszystko przez doniesienia jednego z tabloidów.

Mieczysław Hryniewicz doczekał się nieślubnych córek? Szokujące ustalenia tabloidu

Serwis ShowNews przedstawił wyniki dziennikarskiego śledztwa, w którego ramach ustalił, jakoby Hryniewicz miał rzekomo doczekać się przed laty... córek bliźniaczek . Jest to o tyle zaskakujące, że do tej pory wiadomo było tylko o Matyldzie , czyli pociesze jego żony, którą wspólnie wychowywali, oraz o jego synu Jakubie , który mieszka w USA i nie utrzymuje z ojcem żadnego kontaktu.

To właśnie zerwane więzi z Jakubem były punktem wyjścia rozmowy portalu z Hryniewiczem. Aktor twierdzi, że długo starał się mieć z synem kontakt i decyzja o tym, aby ze sobą nie rozmawiali, miała nie leżeć po jego stronie.

To jest czas przeszły dokonany. Ja szukałem tego kontaktu do 18-20 roku życia mojego syna, a potem on wybrał sam. Powiedział mi: "cześć" - wyjaśniał.