Tabloid dywaguje, czy Katarzyna Cichopek STRACIŁA na związku z Maciejem Kurzajewskim. Padły konkretne liczby

Koszmarna para...hipokryzja pani Cichopek bije po oczach.Od 2019 roku wszyscy w TVP wiedzieli o romansie,wiedzieli o tym,że kobieta rozbiła i praktycznie znajduje szczyla dwie rodziny i co? A no nic.Stacja głosząca religijne, chrześcijańskie wartości w swoim środowisku ma wiele takich par.Totalne zakłamanie i hipokryzja Nic by się takiego nie wydarzyło, bo ludzie się rozwodza,ale to co niezbyt rozgarnieta Cichopek zrobiła w Izraelu to był cyrk na kolkach...dziwię się Kyrzajewskiemu,że na o przystał...ja nie wróżę tej parze nic dobrego i wiadomo nie życzę im niczego dobrego Karma do nich wróci,a z pani Cichopek żadna aktorka ( bracia Mroczki o wiele lepsi) aż mi dziennikarka i obawiam się że żadna ze nie we j również pani psycholog...średnio inteligentna osoba